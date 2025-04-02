Анталия. Соболева победила обладательницу wild card в первом круге

Анастасия Соболева выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 125 в Турции
Анталия, Турция • 1-6 апреля • грунт • $115,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Чагла Бююкакчай (Турция, WC) 6:4, 6:0
Украинская теннисистка провела на корте чуть больше часа и за это время реализовала половину из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграла только один гейм на своей подаче.
Это первая победа Соболевой в основной сетке турнира WTA 125 с сентября прошлого года.
Следующей соперницей Анастасии будет Чжэн Ушуан (Китай, LL).
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