Анталия. Соболева победила обладательницу wild card в первом круге

Анастасия Соболева выиграла свой стартовый матч на турнире WTA 125 в Турции



Анталия, Турция • 1-6 апреля • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Чагла Бююкакчай (Турция, WC) 6:4, 6:0

Украинская теннисистка провела на корте чуть больше часа и за это время реализовала половину из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграла только один гейм на своей подаче.

Это первая победа Соболевой в основной сетке турнира WTA 125 с сентября прошлого года.

Следующей соперницей Анастасии будет Чжэн Ушуан (Китай, LL).

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