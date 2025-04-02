Юки Цунода: Перемены, конечно, безумнее некуда!

Сегодня в Токио прошли демонстрационные заезды с участием гонщиков Red Bull и Racing Bulls, в которых Юки Цунода принимал участие уже в качестве напарника Макса Ферстаппена.

О том, что недавние перемены в статусе японского гонщика вызывают восторг у его соотечественников, мы рассказывали, и сегодняшнее гоночное шоу, собравшее около 5000 зрителей, стало очередным тому подтверждением.

После завершения программы Red Bull Showrun в столице Японии Юки пообщался с прессой, и ему пришлось отвечать на главные вопросы, которые сейчас интересуют всех – и журналистов, и болельщиков. Любопытно, что вызов, который ему предстоит принять, он сравнивает с опытом выступлений в Формуле 2 – в этой молодёжной серии Цунода дебютировал в 2020 году.

«Я хочу сказать, что сейчас испытываю такие же эмоции, как в Формуле 2! Я ведь тогда носил такую же тёмно-синюю униформу и выступал довольно успешно, – весело поделился японский гонщик, сделав оговорку, что к предстоящему уик-энду в Сузуке команда Red Bull Racing подготовила особую версию униформы. – Правда, сейчас снова предстоит надеть белый комбинезон, и от этого цвета мне не удастся так уж быстро отделаться!

Но я в восторге от того, что перехожу в эту команду, и у меня очень боевой настрой. Хотя перемены, конечно, безумнее некуда!. Безусловно, на моём домашнем Гран При мне предстоит выдержать сильнейший прессинг со стороны Red Bull, но думаю, что для меня сейчас самое главное – это получить побольше удовольствия.

Если почувствую, что понимаю особенности этой машины, и мне будет на 100% комфортно за рулём RB21, то результаты придут сами собой. Мне просто хочется как можно быстрее приступить к тренировкам и начать адаптироваться к машине.

Не сомневаюсь, мне придётся непросто, поскольку на тренировки отводится мало времени, но, чтобы всё получилось, надо постараться как можно эффективнее потрудиться. Хотя в своих силах я пока уверен.

На симуляторе на базе команды в Милтон-Кинсе я успел поработать всего пару дней. Причём между этапами в Китае и Японии для меня было запланировано участие в многочисленных маркетинговых акциях, но какие-то из них даже пришлось отменить.

По крайней мере, мы постарались подготовиться настолько хорошо, насколько это только возможно. Будет ли этого достаточно, я пока не знаю. В любом случае, точно могу сказать, что это были два очень продуктивных дня. Мы опробовали немало вариантов настроек шасси и нашли нужное направление – как минимум, нам ясно, с чего нужно начинать.

В конце прошлого года я пилотировал RB20 на реальной трассе, а на этот раз работал с RB21 на симуляторе, и в случае с виртуальной моделью машины комфортных ощущений за рулём добиться намного проще. Согласитесь, что здесь тебе особая уверенность и не нужна.

Но определённая разница между симулятором и реальной трассой есть. Хотя, если вспомнить, с какими проблемами столкнулся Лиам, я ожидал, что пилотировать будет сложнее. Не сомневаюсь, трудности всё равно будут, ведь RB21 во многом отличается от машины Racing Bulls. В общем, мне надо сохранять спокойствие и постараться почувствовать особенности поведения новой для меня техники».

Сегодня Макс Ферстаппен прокатил Юки по импровизированной городской трассе, проложенной в районе токийского порта, на опытном образце нового спорткара Honda, и японского гонщика спросили, как складываются его отношения с новым напарником.

«Да он может стать отличным водителем Uber! После сегодняшней поездки я ставлю ему пять звёзд! – пошутил Цунода. – Я к тому, что у нас уже были неплохие отношения начиная с моего самого первого года сотрудничества с Red Bull. Он просто отличный парень, один из лучших гонщиков, а в современной Формуле 1, наверное, вообще лучший.

Буду у него учиться, постараюсь как можно больше перенять, понять его подход к пилотированию, разобраться, как ему удаётся по максимуму раскрывать потенциал машины. В общем, посмотрим, как всё будет складываться, но сейчас я в предвкушении работы с ним».

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