БК Ровно обыграл Запорожье в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Серия продолжится в субботу, 5 апреля

БК Ровно обыграл Запорожье (76:68) в первом матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

Стартовую четверть ровненцы завершили с преимуществом в шесть очков, однако во второй десятиминутке Запорожью удалось выровнять положение вещей на паркете, уйдя на большой перерыв с минимальным отставанием в один балл.

Ключевой в игре стала третья четверть. В ней хозяевам площадки удалось уйти в отрыв на семь очков, а впоследствии достаточно спокойно удержать победный счет.

Самым результативным игроком матча стал Си Джей Уильямсон, который был признан MVP Суперлиги FAVBET в марте. На счету американца в сегодняшнем поединке 21 очко и 7 подборов.

Второй матч серии между БК Ровно и Запорожьем пройдет в субботу, 5 апреля. Напомним, что сама серия будет длиться до двух побед одной из команд.

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/4 финала. Первый матч

БК Ровно — Запорожье 76:68 (23:17, 22:27, 19:13, 12:11)

БК Ровно: Уильямсон 21 + 7 подборов, Браун 19 + 7 подборов, Фуллер 7 + 5 передач, Головчик 7, Шептицкий 0 — старт, Соловьев 11, Тимощук 7, Гарбар 2 + 5 подборов, Шепелев 2, Поносов 0, Рябой 0, Герасимчук 0

Запорожье: Петренко 16 + 3 перехвата, Бах 12, Никитин 7 + 7 подборов, Хохоник 7 + 5 подборов, Дмитренко 4 — старт, Моо 18 + 5 подборов + 4 передачи, Буц 4 + 9 подборов, Новиков 4

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