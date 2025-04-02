Йокич стал первым игроком в НБА, который оформил трипл-дабл с более чем 60 очками (видео)

В активе Николы – 61 очко, 10 подборов и 10 ассистов

Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич стал автором уникального рекорда в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сербский игрок стал первым баскетболистом в НБА, который оформил трипл-дабл, набрав более 60 очков. В игре с Миннесотой Тимбервулвз (139:140 ОТ) Йокич набрал 61 очков, 10 подборов и 10 ассистов, добавив также два перехвата.

Таким образом, Никола превзошел показатели Джеймса Хардена и Луки Дончича — оба имели в своих показателях по 60 набранных пунктов. Отметим, что серб также установил рекорд сезона НБА 2024/25 по количеству очков и оформил первый трипл-дабл с 60+ очками среди центровых.

Наггетс идут на третьем месте Западной конференции НБА (47-29). 3 апреля Денвер сразится с Сан-Антонио.

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