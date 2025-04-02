Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг в супертяжелом весе по итогам марта – сильнейшие боксеры сохранили свои позиции.

Первое место продолжает занимать непобежденный британец Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО). В последнем поединке боксер нокаутировал своего соотечественника Фрейзера Кларка в первом раунде. На данный момент владеет титулом WBA Continental.

На второй позиции разместился бывший соперник Александра Усика – американец Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО). Тройку лучших замыкает перспективный Мозес Итаума (11–0, 9 КО) из Англии.

Чемпионскими титулами в этом дивизионе владеют сразу два боксера – украинец Усик имеет на руках полноценный пояс, а болгарин Кубрат Пулев ранее завоевал титул WBA Regular.

Рейтинг Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе

Чемпион: Александр Усик (23–0, 14 КО)

Регулярный чемпион Кубрат Пулев (32–3, 14 КО)

1. Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО)

2. Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО)

3. Мозес Итаума (11–0, 9 КО)

sport.ua