Тренер признался, возможен ли мегафайт между Усиком и еще одним украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Анатолий Дудченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможности проведения поединка между своим подопечным Андреем Новицким и всемирно известным боксером Александром Усиком:

«Скорее всего, это невозможно, потому что никак это не совпадает. Однако, спарринг мы бы очень сильно хотели сделать. Если бы у нас был соперник левша, то мы бы поехали в этот кемп, когда Саша готовился к Фьюри, но боксер с которым дрался Андрей был правшой.

Мы с Эгисом Климасом разговаривали об этом и он говорил, что бой Новицкого и Усика невозможен, он не совпадает. Ну и плюс хочу сказать, что Усик это невероятный боксер, у которого есть все: талант, техника, IQ. Он красавчик, легенда бокса».

sport.ua