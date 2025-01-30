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Футбол

Полузащитник Астон Виллы в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением

Необычно

Полузащитник Астон Виллы в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Астон Виллы" в матче Лиге Чемпионов отметился уникальным достижением.

    По информации Opta, Морган Роджерс – первый игрок в истории Лиги чемпионов УЕФА, забивший дважды в первые пять минут матча в турнире.

    Роджерс отметился голами на третьей, пятой и 90+1 минутах матча против "Селтика".

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    • Напомним, что "Астон Вилла" обыграла "Селтик" со счётом 4:2. Английский клуб занял 8-е место и прошёл сразу в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

    В этом сезоне Морган Роджерс сыграл в 31-м матче "Астон Виллы" , в котором отметился 10 голами и 5 голевыми передачами.

    www.ua-football.com

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