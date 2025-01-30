Линц. Кырстя одержала первую победу за восемь месяцев, Свитолина получила первую соперницу

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 500 в Австрии



Линц, Австрия • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $1,064,510

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сара Соррибес Тормо (Испания, Q) – Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:3, 6:3

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:5, 7:5

Анастасия Потапова (-, 6) – Юлия Грабгер (Австрия, WC) 6:2, 6:2

Александра Саснович (-, Q) – Анастасия Захарова (-, Q) 6:3, 7:6(3)

Петра Мартич (Хорватия) – Ева Лис (Германия, WC) 6:4, 5:7, 6:3

Элина Аванесян (Армения, 7) – Катержина Синякова (Чехия) 6:3, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, 5) – Лучия Брондзетти (Италия) 7:6(6), 7:5

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Маяр Шериф (Египет) 6:3, 6:4

Виктория Томова (Болгария) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 7:6(7), 6:4

Клара Таусон (Дания, 8) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) – Аранча Рус (Нидерланды) 5:7, 6:2, 6:3

Анна Блинкова (-) – Синья Краус (Австрия, Q) 7:6(3), 6:2

Сорана Кырстя прервала серию из восьми поражений и одержала свою первую победу с мая прошлого года, когда вышла в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Риме. В августе румынка перенесла операцию на стопе и вернулась в Тур в начале этого месяца.

Элина Свитолина, получившая второй номер посева, свой стартовий матч в Линце проведёт против Анны Блинковой. В 2023 году украинка обыграла Блинкову в финале турнира WTA 250 в Старсбурге и в третьем круге Ролан Гаррос.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua