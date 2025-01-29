В FIA исключили Херберта из числа стюардов

В FIA объявили, что Джонни Херберт больше не будет входить в состав комиссии стюардов.

Бывший гонщик Формулы 1, победитель трёх Гран При, Херберт в последние 15 лет часто приглашался на роль стюарда. Он дебютировал в этой роли в 2010 году, когда бывшим гонщикам впервые предложили стать стюардами.

В последнее время Херберта критиковали за неудобные для руководства комментарии, в том числе за цитаты игорным компаниям, которые затем предлагали их СМИ в обмен на рекламные ссылки. В FIA отметили, что это одна из причин, по которой решено исключить Херберта из числа стюардов. Поговаривают, что другой причиной стало недовольство Макса Ферстаппена и его окружения двумя штрафами на 10 секунд в Мехико, после чего Йос Ферстаппен обвинил стюардов в предвзятости.

«Мы с сожалением объявляем, что Джонни Херберт больше не будет исполнять обязанности стюарда Формулы 1. Он пользовался всеобщим уважением и привнес в свою работу бесценный опыт и знания, но после обсуждения было принято обоюдное решение, что роль стюарда FIA и обязанности медиа-обозревателя несовместимы. Мы благодарим его за работу и желаем ему успехов в его дальнейших начинаниях», – сказано в решении FIA.

В январе 2023 года Херберта (вместе с Полом ди Рестой) уволили с телеканала Sky Sports F1.

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