В Имоле надеются на продление контракта с Формулой 1

Седьмой этап сезона, Гран При Эмилии-Романьи, пройдёт на классической трассе в Имоле, но велика вероятность, что 2025-й может стать последним годом, когда Италия принимает два этапа чемпионата мира.

В прошлом месяце мы цитировали Стефано Доменикали, президента и исполнительного директора Формулы 1, который дал понять, что контракт с автодромом имени Энцо и Дино Феррари, истекающий в этом году, не будет продлён. Тем не менее организаторы гонки в Имоле продолжают переговоры в надежде, что какое-то решение может быть найдено.

Вчера в этом итальянском городе прошла официальная презентация предстоящего Гран При, запланированного на 16-18 мая, и там в основном шла речь о возможности продления договорённостей с Формулой 1.

В частности, Микеле де Паскале, президент региона Эмилия-Романья, категорично заявил, что «это не вопрос бюджета», т.е. местные власти готовы предоставить необходимую поддержку, в том числе финансовую.

Представитель национального автоклуба ACI Туллио дель Сетте развил эту тему: «Интерес остаётся на высоком уровне, переговоры идут уже какое-то время. И Монца не препятствует тому, чтобы Имола осталась в календаре чемпионата».

Паскале также намекнул, что в переговорах также участвует Республика Сан-Марино, одно из самых маленьких государств мира, которое находится на территории Италии и в том числе граничит с провинцией Эмилия-Романья. Это можно понять так, что организаторы гонки в Имоле готовы вернуть ей название, под которым этот Гран При проходил с 1981-го по 2006 гг.

Gazzetta dello Sport, рассказывая о вчерашней презентации, цитирует мэра Имолы Марко Паньери, затронувшего вопросы экономики и логистики: «Мы полагаем, что продажи билетов превосходят прошлогоднюю статику. Мы увеличили вместимость трибун, автодром может ежедневно принимать до 92500 зрителей, и продажи билетов идут отличными темпами.

Мы недавно отремонтировали железнодорожную станцию Имолы, запущено 17 специальных дополнительных поездов. В прошлом году 27 из 95 тысяч зрителей в воскресенье прибыли на гонку именно на поездах».

Стоит также добавить, что продолжаются инвестиции в инфраструктуру автодрома, где построены три новых гаража и создана новая гостевая зона. При этом мэр Имолы заявил, что на этом они останавливаться не намерены, и реконструкция автодрома, построенного 75 лет назад, продолжается.

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