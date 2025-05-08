Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров современности, независимо от весовой категории (P4P). Изменения коснулись спортсменов, которые занимали позиции с седьмой по десятую

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Девин Хейни (31–0, 15 КО), который занимал девятую позицию, вылетел из первой десятки из-за неубедительной победы в последнем поединке. Вместо американца в рейтинге появился его соотечественник, обладатель титула WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО).

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать первое место в престижном списке. Его главные конкуренты – японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд – занимают второе и третье место соответственно.

Рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (в скобках указано место в предыдущей версии):

(1) Александр Усик (23–0, 14 КО) (2) Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО) (3) Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) (4) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО) (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО) (6) Джесси Родригес (21–0, 14 КО) (8) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) (7) Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) (10) Кенширо Тераджи (25–1, 16 КО) (-) Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО)

sport.ua