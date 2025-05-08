Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира

Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров современности, независимо от весовой категории (P4P). Изменения коснулись спортсменов, которые занимали позиции с седьмой по десятую
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Девин Хейни (31–0, 15 КО), который занимал девятую позицию, вылетел из первой десятки из-за неубедительной победы в последнем поединке. Вместо американца в рейтинге появился его соотечественник, обладатель титула WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО).
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик продолжает занимать первое место в престижном списке. Его главные конкуренты – японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд – занимают второе и третье место соответственно.
Рейтинг сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (в скобках указано место в предыдущей версии):
- (1) Александр Усик (23–0, 14 КО)
- (2) Наоя Иноуэ (30–0, 27 КО)
- (3) Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО)
- (4) Дмитрий Бивол (24–1, 12 КО)
- (5) Артур Бетербиев (21–1, 20 КО)
- (6) Джесси Родригес (21–0, 14 КО)
- (8) Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО)
- (7) Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО)
- (10) Кенширо Тераджи (25–1, 16 КО)
- (-) Дэвид Бенавидес (31–0, 15 КО)