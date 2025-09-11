Любляна. Соболева победила в матче первого круга

Анастасия Соболева выиграла стартовый матч на турнире WTA 125 в Словении



Любляна, Словения • 8-14 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Анастасия Соболева (№267 WTA) в стартовом матче обыграла местную обладательницу wild card Кристину Новак (№821 WTA) со счетом 7:6(3), 6:1.

Украинская теннисистка прервала свою серию из четырех поражений и одержала третью победу в этом году на соревнованиях WTA 125.

Следующая соперница Соболевой определится в противостоянии Анета Кучмова (Чехия, Q) – Ханне Вандевинкель (Бельгия, 6).



Фото: Getty Images.

btu.org.ua