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Футбол

Состоялось более трёх прямых переговоров. Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста Ливерпуля

Состоялось более трёх прямых переговоров. Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста Ливерпуля

    • Инсайдер подтвердил попытку саудовского клуба подписать звёздного футболиста "Ливерпуля".

    Фабрицио Романо сообщил, что "Аль-Наср" отправлял предложения "Ливерпулю" по Дарвину Нуньесу. Последнее было размером 75 млн евро с дополнительными бонусами

    Да, саудовские гиганты действительно пытались осуществить этот трансфер, сделав два предложения; второе из них превышало 75 миллионов евро с дополнительными бонусами, что было похоже на пакет, вложенный в подписание контракта с Джоном Дураном из "Астон Виллы", – сообщил Романо.

    Саудовский клуб провёл более трёх переговоров.

    "Это был не просто обычный подход или попытка; в какой-то момент "Аль-Наср" добился значительного прогресса в переговорах с нападающим "Ливерпуля", и они были уверены, что получат одобрение игрока, прежде чем настаивать на достижении соглашения с "Ливерпулем". Это конкретная история, а не просто обычный звонок или официальное предложение, отправленное и отклонённое", – сказал инсайдер.

    "Ливерпуль" отказался продавать футболиста, поскольку не было ни готовой замены, ни времени искать альтернативу.

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    • В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 32-х матчах "Ливерпуля". На его счету 6 голов и 5 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действует до 2028 года.

    www.ua-football.com

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