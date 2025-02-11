Нью-Дели. Овчаренко и Ваншельбойм не смогли выиграть свои матчи первого круга в основной сетке

Украинские теннисисты проиграли на старте основной сетки “челленджера” в Индии



Нью-Дели, Индия • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первая ракетка Украины Александр Овчаренко (№296 АТР) за 1 час и 9 минут разгромно проиграл «нейтральному» Егору Агафонову (№506 АТР) – 3:6, 0:6. За 68 минут, которые продолжался поединок, украинец подал один эйс, допустил три двойные ошибки (у соперника – три эйса и семь двойных), сделал один брейк и проиграл шесть геймов на своей подаче.

Эрик Ваншельбойм (№501 АТР), который успешно преодолел квалификацию, вторую неделю подряд уступил представителю Великобритании Билли Харрису (№116 АТР) – 1:6, 4:6. За весь поединок, который длился 64 минуты Ваншельбойм допустил три двойные ошибки, не заработал ни одного брейк-пойнта и проиграл три гейма на своей подаче.

Отметим, что Александр Овчаренко вместе с итальянцем Энрико Далла Валле сыграет в Нью-Дели в парном разряде. В первом круге они встретятся с японской парой Масамичи Имамура/Рио Ногучи.

btu.org.ua