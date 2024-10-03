Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Хоффенхайм – Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 3 октября киевское "Динамо" сыграет выездной матч с немецким "Хоффенхаймом" во 2-м туре Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет в Зинсхайме на стадионе "Вирсол Райн-Некар-Арена".
На старте основного раунда киевляне потерпели разгромное поражение от итальянского "Лацио" (0:3). Немцы начали выступления в турнире с ничьей с датским "Мидтьюлландом" (1:1).
Начало – в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 2-й тур
03.10.2024
Зинсхайм, "Вирсол Райн-Некар-Арена"
"Хоффенхайм" 19:45 "Динамо"
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляция матча
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Трансляция матча Хоффенхайм – Динамо Смотреть трансляцию