11 мая в 03:30 по киевскому времени в Австралии состоится церемония взвешивания перед чемпионским боем.

Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет большое шоу с участием украинца.

В 12-раундовом поединке на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Будут разыграны титулы чемпиона мира по версиям IBF (временный) и IBO (пояс защищает Камбосос) в легком весе.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Взвешивание. Смотреть онлайн LIVE

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