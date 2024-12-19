«Я тогда был просто на дне». Тайсон Фьюри назвал свою самую большую победу

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, как в свое время страдал от депрессии и был близок к самоубийству.

«Не думаю, что бокс для меня является самой большой победой. У меня были мысли о самоубийстве, но я вернулся после этого, переборол это, я тогда был на дне отчаяния. То, что мне заплатят за бой с клоуном или профессиональным боксером, это все детские забавы, если сравнивать то, что я пережил», – сказал Фьюри.

Ранее бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями о мегабой-реванше против Александра Усика.

sport.ua