Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
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"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12
Лига Чемпионов. 8-й тур.
29 января 2025. Загреб. "Максимир"
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
Трансляция: Megogo Футбол 12
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