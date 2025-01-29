Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

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"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 8-й тур.

29 января 2025. Загреб. "Максимир"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Футбол 12

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