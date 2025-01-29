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Футбол

Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

    Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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    • Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 12

    Лига Чемпионов. 8-й тур.

    29 января 2025. Загреб. "Максимир"

    Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

    Трансляция: Megogo Футбол 12

    Трансляция матча

    Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Смотреть матч Динамо Загреб – Милан Смотреть трансляцию

    Динамо Загреб – Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    5.40 4.65 1.56 Узнать больше

    Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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