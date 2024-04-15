«Вашингтон» и «Бостон» сыграют в матче НХЛ 16 апреля

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду в ночь на 16 апреля примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на льду «Кэпитал Уан-арены» начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Вашингтон» — «Бостон» можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты для просмотра — первый, второй и третий.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния НХЛ «Кэпиталз» — «Брюинз».

«Вашингтон» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 87 очками. «Бостон» — третий на Востоке со 109 баллами.

В нынешнем сезоне российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел 77 матчей в регулярке и набрал 64 (30+34) очка.

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