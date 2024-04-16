В McLaren готовятся к сложному Гран При Китая

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри готовятся к сложному Гран При Китая. В команде не скрывают, что характеристики шанхайской трассы не подходят их машине MCL38.

Ландо Норрис: «Прошло довольно много времени с того момента, когда мы в последний раз выступали в Шанхае, так что я с нетерпением жду возвращения. Для нас последняя гонка получилась относительно сложной, но команде всё равно удалось заработать очки. После уик-энда мы сделали выводы и начали подготовку к предстоящему этапу.

Интересно посмотреть, каких результатов удастся добиться в уик-энд со спринтом. Другой формат сделает уик-энд более интересным для всех. Трасса может нам не подойти, но мы готовы к тому, чтобы вновь сделать максимум возможного».

Оскар Пиастри: «Я очень рад возможности впервые выступить в Китае. Трасса в Шанхае новая для меня, и поскольку нас ждёт первый в сезоне этап в формате со спринтом, важно максимально эффективно провести тренировку, чтобы как можно лучше узнать трассу. Конечно, я уже изучил её на симуляторе на базе в Уокинге, но на реальной трассе всё ощущается иначе.

Надеюсь, мы проведём успешный уик-энд и сможем заработать несколько очков для команды».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы возвращаемся в Шанхай на следующем этапе сезона – Гран При Китая. Впервые в 2024 году нас ждёт уик-энд в формате со спринтом. Благодаря этому будет больше шансов заработать очки, но и прибавится трудностей, поскольку предстоит сделать максимум возможного во время единственной тренировки и собрать необходимую информацию для гонки. Важно учитывать и тот факт, что мы не гонялись на этой трассе пять лет.

Из всех трасс, на которых мы выступали в этом году, судя по всему, трасса в Шанхае меньше всего подходит нашей машине. И ещё мы должны учитывать фактор непредсказуемой погоды. Отсутствие информации у всех команд не только усложняет задачу, но и открывает возможности. Мы много работаем, чтобы как можно лучше подготовиться и использовать все возможности.

Мы знаем, что должны прибавить, чтобы стабильно бороться в первых рядах, но, как всегда, приложим максимум усилий в этот уик-энд, поскольку стремимся побороться с соперниками».

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