Виктория Балабан: Тренерский штаб настраивает, что Португалия играет в агрессивный баскетбол

Сине-желтые продолжают борьбу за путевку на Евробаскет-2025

Защитница женской сборной Украины по баскетболу Виктория Балабан прокомментировала грядущие матчи отбора на Евробаскет-2025 против Португалии и Северной Македонии.

«В игре с Португалией прежде всего не хватало нашего капитана, Алины [Ягуповой]. Алина — лидер нашей команды. Когда она есть, возможно, играть спокойнее. С ней игра быстрее и организованнее, она ведет за собой».

«Мы проиграли последние четверти, хотя три [предыдущие] шли на равных. Возможно, [сказывается] усталость. Все были сконцентрированы и настроены, но если взять игру с Португалией, в заключительной четверти у них пошли очень прицельные трехочковые. [Нужно] играть агрессивнее и идти».

«Имели проблему с фолами, надо исключить ее на следующую игру. Прорабатываем это. Но играть нужно агрессивно, поэтому надеюсь, у нас все получится и не будет такой проблемы. Тренерский штаб настраивает, что Португалия играет в агрессивный баскетбол. Мы готовы, и со своей стороны я буду делать все возможное для победы».

Команда Евгения Мурзина занимает третье место в группе G, набрав 5 очков. Сине-желтые отстают от лидера Сербии на три очка и потеряли шансы выиграть свой квартет. В финальную часть турнира выходит победитель группы, а также команда, которая заняла одно из четырех лучших вторых мест (всего в квалификации 8 квартетов).

Напомним, во время первого окна в ноябре 2023 года сине-желтые сначала на выезде разгромно проиграли Сербии (40:82), а затем уступили Португалии (63:78). Свою первую победу украинки одержали лишь в третьем туре в игре с Северной Македонией (98:49).

Два заключительных поединка в группе пройдут в ближайшие дни. Сегодня, 6 февраля, сине-желтые сыграют на выезде с Португалией. 9 февраля команда Мурзина примет Северную Македонию в номинально «домашнем матче», который пройдет в Риге.

Женский Евробаскет-2025 впервые пройдет на территории четырех стран — Италии, Греции, Чехии и Германии. Сборные этих стран получили места в финальной части и сыграют между собой за зачетные очки рейтинга ФИБА в группе I.

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