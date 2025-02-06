Ченнай. Овчаренко победил “нейтрального” Захарова и впервые сыграет в 1/4 финала на “челленджере”

Александр Овчаренко продолжает своё выступление на турнире в Индии



Ченнай, Индия • 27 января – 2 февраля • хард • $160,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Овчаренко (№311 АТР) в матче второго круга победил “нейтрального” Алексея Захарова (№333 ATP) со счётом 0:6, 7:6(5), 6:4.

По ходу встречи, которая продолжалась 2 часа 40 минут, украинский теннисист реализовал три из четырёх брейк-поинтов и проиграл пять геймов на своей подаче. Также Овчаренко выполнил шесть эйсов, допустив три двойные ошибки.

Александр впервые вышел в четвертьфинал на соревнованиях ATP Challenger Tour. Его следующим соперником будет чех Далибор Сврчина (№223).



Фото: ФТУ.

btu.org.ua