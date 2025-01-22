НЕЛЬСОН: «Из-за этого Фьюри точно вернется на ринг»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Думаю, Тайсон хотел, чтобы мы все скучали по нему. Но я скажу вам одно. Тайсон не завершил карьеру, ведь на кону стоит очень большая сумма за бой против Джошуа. Сегодня он на пенсии, а завтра вернется за полмиллиарда. Он даже не разыгрывает хорошую партию в покер. Дело в том, что Фьюри так пытается поднять цену. Я не верю в его завершение карьеры», – сказал Нельсон.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua