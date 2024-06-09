Фрейзер Кларк назвал фаворита в реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский проспект Фрейзер Кларк (7-0-1, 6 KO) назвал фаворита в предстоящем реванше между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«В данный момент я бы, наверное, сказал, что это Усик из-за того, как закончился первый бой. Но если Тайсон сможет внести несколько небольших корректировок…

Я понимаю, почему люди сравнивали Фьюри с лучшим боксером всех времен, ведь когда он был на вершине и делал свою работу правильно, он был так хорош.

Но вы не выигрываете бои, вися на оппоненте. Вы можете немного замедлить своего соперника, но это не выиграет бой. Поединок можно выиграть только нанося удары по сопернику», – сказал Кларк.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua