Карпаты – Вольфсбергер: анонс и прогноз матча 13 июля

В воскресенье, 13 июля, львовские «Карпаты» проведут товарищеский матч против австрийского клуба «Вольфсбергер». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени и пройдет в рамках предсезонной подготовки обеих команд. Для обеих сторон эта встреча станет важной проверкой перед стартом официальных соревнований: у «Карпат» впереди новый сезон Украинской Премьер-лиги, а «Вольфсбергер» готовится к квалификации Лиги Европы. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Состояние команд перед матчем

«Карпаты» завершили прошлый сезон УПЛ на шестом месте, набрав 46 очков за 30 матчей. Лишь двух очков не хватило львовянам для попадания в квалификацию Лиги конференций. В Кубке Украины команда дошла до стадии 1/8 финала, уступив в городском дерби «Руху». Состав «Карпат» сохранился на 80%, что позволяет говорить о стабильности, но клуб активно работает на трансферном рынке, чтобы усилить атаку. Из последних результатов на сборах можно отметить победу над «Металлистом» и ничью с «Альянсом».

«Вольфсбергер» в прошлом сезоне занял 4-е место в австрийской Бундеслиге, уступив чемпиону «Штурму» всего три очка. Главным достижением команды стала победа в Кубке Австрии: в финале коллектив обыграл «Хартберг» со счетом 1:0. Благодаря этому успеху «Вольфсбергер» получил право играть в квалификации Лиги Европы. Команда славится своей организованной игрой и ставкой на молодых австрийских игроков. Летом клуб усилился несколькими перспективными футболистами, чтобы быть готовым к еврокубкам.

Ключевые особенности команд

Вот таблица с основными статистическими характеристиками по итогам прошлого сезона:

Команда Место в лиге Очки Голы забито/пропущено Лучшее достижение сезона Карпаты 6 46 39/33 1/8 финала Кубка Украины Вольфсбергер 4 58 53/42 Победа в Кубке Австрии

Стоит обратить внимание, что «Вольфсбергер» результативнее, но также чаще пропускает. У «Карпат» более сдержанная и сбалансированная модель игры.

Прогноз на матч

Обе команды подходят к поединку не в оптимальных составах: тренеры активно ротируют игроков, проверяя различные сочетания. Впрочем, ожидается, что основа появится как минимум на один тайм. Эксперты выделяют легкое преимущество «Вольфсбергера» за счет лучшей формы и опыта еврокубков, однако статус товарищеской игры оставляет шансы и «Карпатам». Скорее всего, матч будет равным и результативным. Прогноз: ничья 2:2 или минимальная победа одной из команд с разницей в один мяч.

Проверка сил

Матч «Карпаты» – «Вольфсбергер» станет интересной проверкой сил для обеих команд перед стартом сезона. Важно будет оценить, как львовяне справятся с прессингом и быстрыми атаками австрийцев, а также увидеть в деле новых игроков обеих команд. Для болельщиков этот поединок — отличная возможность посмотреть на форму своих любимцев в боевых условиях, пусть и в формате товарищеской встречи. Следить за игрой можно будет в прямом эфире на клубных медиаресурсах.

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