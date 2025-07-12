Переговоры о новом контракте Винисиуса с Реалом зашли в тупик

Переговоры о подписании нового контракта между нападающим Винисиусом Жуниором и мадридским "Реалом" зашли в тупик в последние недели. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, новое трудовое соглашение было подготовлено несколько месяцев назад. Планировалось, что оно будет подписано до начала нового сезона. Однако "сливочные" не связывались с Винисиусом по поводу данной сделки и не торопятся продолжать переговоры.

Интерес к бразильскому нападающему по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии. Винисиусу готовы предложить пятилетний контракт, по которому футболист может заработать £830 млн.

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