В Pirelli предлагают скорректировать шинный регламент

Вторая сессия свободных заездов Гран При Японии стала первой дождевой в сезоне, в которой команды и болельщики увидели особенности нового пункта регламента, вступившего в силу в 2024 году, касающегося использования промежуточных и дождевых шин.

Если в прошлом году в распоряжении каждого гонщика было четыре комплекта промежуточных и два комплекта дождевых шин на уик-энд, то теперь число промежуточных комплектов выросло до пяти, а дождевых до трёх, и добавилось правило, что использованные промежуточные комплекты в пятничных тренировках можно ставить на машину и дальше по ходу уик-энда.

Поскольку прогноз на субботу и воскресенье в Сузуке обещает дожди, команды предпочли поберечь шины и мало работали на трассе во второй тренировке. Главный инженер Pirelli Motorsport Симоне Берра предложил скорректировать регламент, чтобы у команд не было необходимости экономить комплекты.

«Сейчас команды не должны возвращать один комплект промежуточных шин после использования в тренировке, как это было в прошлом году, – рассказал в пятницу в Сузуке Берра. – На этой трассе высокий уровень деградации резины, и учитывая, что в воскресенье возможен дождь, большинство решили оставить все пять комплектов неиспользованными, за исключением RB и ещё нескольких команд, которые выезжали на трассу и сразу возвращались на пит-лейн.

Мы обсудим с FIA и командами решения, которые будут побуждать работать на трассе в тренировках. В конце концов, это не наше решение, но в следующие несколько недель тема будет обсуждаться.

Можно и дальше выдавать командам по пять комплектов шин, но если сессия объявлена дождевой, то команда обязана вернуть один комплект промежуточных шин. Тогда не будет смысла экономить комплект, чтобы затем вернуть его новым. Это побудит команды работать на трассе».

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