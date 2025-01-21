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Бокс

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

Instagram. Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина, поделилась в Instagram фотографиями с празднования дня рождения чемпиона.

Александра не было на мероприятии. Боксеру исполнилось 38 лет.

Звездой вечера стал певец Артем Пивоваров, который также выступал во время битвы взглядов перед боем Усик – Фьюри в Саудовской Аравии.

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Само празднование ставило за цель собрать средства для нуждающихся:

«Я искренне благодарна каждому из Вас за поддержку и участие в нашем мероприятии. Благодаря Вам нам удалось собрать значительную сумму средств, которые будут направлены на помощь тем, кто в ней нуждается. Ваше неравнодушие и добрые сердца – это настоящая сила, которая меняет мир к лучшему. Это был невероятный вечер с приятными людьми и атмосферой праздника. Вместе мы сможем больше», – написала Екатерина под фотографиями.

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

sport.ua

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