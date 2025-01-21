ФОТО. Жена Усика показала как праздновали ДР Александра. Мужа не было

Instagram. Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина, поделилась в Instagram фотографиями с празднования дня рождения чемпиона.

Александра не было на мероприятии. Боксеру исполнилось 38 лет.

Звездой вечера стал певец Артем Пивоваров, который также выступал во время битвы взглядов перед боем Усик – Фьюри в Саудовской Аравии.

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Само празднование ставило за цель собрать средства для нуждающихся:

«Я искренне благодарна каждому из Вас за поддержку и участие в нашем мероприятии. Благодаря Вам нам удалось собрать значительную сумму средств, которые будут направлены на помощь тем, кто в ней нуждается. Ваше неравнодушие и добрые сердца – это настоящая сила, которая меняет мир к лучшему. Это был невероятный вечер с приятными людьми и атмосферой праздника. Вместе мы сможем больше», – написала Екатерина под фотографиями.

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