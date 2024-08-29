US Open. Русе обыграла чемпионку Уимблдона во втором круге, Наварро станет следующей соперницей Костюк

Результаты третьего игрового дня в женской сетке Открытого чемпионата США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Барбора Крейчикова (Чехия, 8) 6:4, 7:5

Паула Бадоса (Испания, 26) – Тэйлор Таунсенд 6:3, 7:5

Виктория Азаренко (-, 20) – Клара Бюрель (Франция) 6:1, 6:4

Ван Яфань (Китай) – Диан Парри (Франция) 6:0, 6:4

Елена-Габриэла Русе (№122 WTA) впервые вышла в третий круг на турнире Grand Slam и одержала вторую в карьере победу над соперницей, входящей в топ-10 рейтинга. Впервые румынке это удалось в феврале 2022 года, когда она была сильнее пятой ракетки мира Паулы Бадосы на турнире в Дубае.

Эмма Наварро (США, 13) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:1, 6:1

Марта Костюк (Украина, 19) – Гарриэт Дарт (Великобритания) 7:6(10), 6:1

Элина Свитолина (Украина, 27) – Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 6:2

Коко Гауфф (США, 3) – Татьяна Мария (Германия) 6:4, 6:0

Эмма Наварро третий раз выступает в основной сетке домашнего “мэйджора” и впервые вышла в третий круг. За выход в следующий раунд американка будет бороться с Мартой Костюк, которую обыграла три недели назад в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Эрика Андреева (-) 6:7(3), 6:1, 6:2

Юле Нимайер (Германия) – Моюка Утидзима (Япония) 6:4, 6:0

Донна Векич (Хорватия, 24) – Грет Миннен (Бельгия) 7:5, 6:1

Пэйтон Стёрнс (США) – Дарья Касаткина (-, 12) 6:1, 7:6(3)

Пэйтон Стёрнс одержала вторую победу в пяти противостояниях с Касаткиной, в том числе вторую в этом году. В январе теннисистки встречались на старте Australian Open, где американка проиграла в трёх сетах, а в мае она взяла реванш во втором круге Ролан Гаррос. Дальше Стёрнс сыграет против Донны Векич, которая впервые с 2020 года вышла в третий круг US Open.

Мэдисон Кис (США, 14) – Майя Джоинт (Австралия, Q) 6:4, 6:0

Элизе Мертенс (Бельгия, 33) – Айла Томлянович (Австралия, SR) 6:3, 6:2

Екатерина Александрова (-, 29) – Ива Йович (США, WC) 4:6, 6:4, 7:5

Арина Соболенко (-, 2) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:1

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