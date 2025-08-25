Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Брендон Мур

Известный американский супертяжеловес Брендон Мур высказался о победах известного проспекта Мозеса Итаумы.

«Когда дерёшься с боксёром, которому уже 37 лет — конечно, ты победишь, ведь он пенсионер. Итаума дерётся против мягких, медленных британцев. Они скучные, как братья Кличко», — сказал Мур.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua