Прогноз и трансляция матча Севилья – Хетафе 25 августа 2025

25 августа 2025 года состоится поединок второго тура чемпионата Испании, в котором Севилья примет Хетафе на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч будет транслироваться платформогй MEGOGO и начнется в 22:30 по Киеву.

Севилья: от победы в Лиге Европы до борьбы за выживание

Севилья, которая в 2023 году выиграла Лигу Европы, продолжает сталкиваться с проблемами в Примере. На внутренней арене команда начала падение, что продолжилось и в следующем сезоне. В результате, весной команда едва не оказалась в зоне вылета, заняв семнадцатое место, всего на одно очко опережая Леганес. В качестве спасителя команды выступил опытный тренер Хосе Луис Капаррос, но он остался временным наставником. Летом клуб нанял Алмейду, который дебютировал в матче против Атлетика из Бильбао. Хотя команда отыгралась после 0:2, в конце матча все же пропустила еще один гол, что поставило крест на надеждах на хороший результат.

Хетафе: неожиданная победа и уверенность

Хетафе в прошлом сезоне еле избежал вылета, но в этом году неожиданно начал с уверенной победы над сильной Сельтой, выиграв 2:0. Команда продолжает выступать под руководством Бордаласа, который вернулся в клуб после ухода Пепе и спас команду от вылета в Сегунду. Хетафе завершил прошлый сезон на 13-м месте, набрав 42 очка. Несмотря на это, команда выглядит уверенной в начале текущего сезона и готова подтвердить свой уровень новыми успехами.

Статистика личных встреч

В последних пяти встречах между этими командами Севилья одержала три победы подряд, однако в феврале текущего года они сыграли в ничью.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы считают, что Севилья имеет шансы на успех в этом матче, однако Хетафе также выглядит не хуже. Рекомендуется ставить на тотал больше 2,0 голов, коэффициент на который составляет 1.98.

