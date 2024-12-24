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Футбол

Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса

Клубу необходимо укреплять оборону

Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Кевин Дансо является одним из лидеров "Ланса" в последние несколько сезонов. Австриец летом был близок к переходу в "Рому", однако в последний момент этот трансфер сорвался и игрок остался во Франции. Впрочем, защитник может сменить клубную прописку уже в январе.

    По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" нацелился на центрального защитника "Ланса". "Волки" имеют худшую защиту в этом сезоне (40 пропущенных голов) и спортивный директор Мэтт Хоббс осознает, что им необходимо усилить оборону, если они хотят сохранить прописку в Премьер-лиге. "Ланс" открыт к продаже 26-летнего игрока, поскольку им нужно сбалансировать финансовые показатели в новом году.

    Добавим, что в этом сезоне Кевин Дансо провел 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

    www.ua-football.com

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