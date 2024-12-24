«Ему рановато это делать». Промоутер Усика осадил Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Промоутер Александр Красюк сомневается, что следующим соперником Александра Усика будет Даниэль Дюбуа – британцу еще нужно защитить свой титул в бою с Джо Паркером.

«Дюбуа хочет драться с Усиком? У Дюбуа в феврале бой с Джо Паркером, защита титула. И это будет непростой бой для Даниэля, поэтому для него рановато называть фамилию Усика», – сказал Красюк.

В 2023 году Усик уже победил Дюбуа нокаутом, однако супертяж после поражения сумел завоевать титул IBF в поединке против Энтони Джошуа.

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sport.ua