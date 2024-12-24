Макс Ферстаппен: Мы сплотились и стали сильнее

В интервью RacingNews365 Макс Ферстаппен вспомнил непростое начало сезона, когда его отец Йос публично критиковал руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, в адрес которого велось расследование по делу о ненадлежащем поведении.

Макс Ферстаппен: «Не думаю, что произошедшее тогда умаляет наши дальнейшие достижения. Конечно, поначалу всё это было неприятно. Возможно, для некоторых это стало отвлекающим фактором, но точно не для наших инженеров. Они были полностью сосредоточены на работе.

Возможно, атмосфера была чуть более напряжённой из-за того, что это вышло наружу. Но мы достаточно профессиональны, чтобы сосредоточиться на работе. Это не всегда легко, но в конце концов я тоже должен был сосредоточиться на работе.

Главным уроком минувшего сезона стало умение переживать трудности. Всем было непросто, но мы справились, сплотились, и cтали сильнее».

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