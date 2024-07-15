Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO, IBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), прогнозирует для экс-обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) разгромное поражение в бою-реванше с украинцем.

«У Тайсона будет шанс еще в декабре, но этот бой уже не пройдет все 12 раундов… ведь Александр уже хорошо его изучил, просканировал и уже знает все свои козыри. У Фьюри ничего не осталось, его ждет последний бой, Усик отправит Тайсона на пенсию», – сказал Лапин.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua