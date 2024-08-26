Боумэн об умершем экс-массажисте «Детройта»: «Все игроки любили Мнацаканова. На его лице всегда была улыбка»

Скотти Боумэн. Фото AFP

Самый титулованный главный тренер в истории НХЛ (9 Кубков Стэнли) Скотти Боумэн в разговоре с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером рассказал о массажисте своего «Детройта» Сергее Мнацаканове, которого не стало на прошлой неделе.

«Знаю, что Сергей Мнацаканов умер во Флориде, — сказал Боумэн. — Очень печально. Я очень тепло относился к Сергею и отношусь к его прекрасной семье, у которой (после автокатастрофы 1997 года) была сложная жизнь. Они мои добрые друзья. У него осталось двое сыновей — один по-прежнему живет в Детройте, другой, насколько знаю, обучает детей хоккею во Флориде.

Сергей был отличным массажистом, все игроки любили его, а на его лице всегда была улыбка. В «Ред Уингз» он был счастливым человеком.

Они с Владди Константиновым (Владимир Константинов — Прим. «СЭ») сидели на одной стороне того лимузина, Слава Фетисов — на другой. О боже… Игорь Ларионов также собирался поехать с ними играть в гольф, и в этом случае мог оказаться в том же лимузине».

«Под ногтем скопилась кровь. Сергей нагрел значок, проделал дырку и выпустил ее». Памяти экс-массажиста «Детройта» Мнацаканова

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