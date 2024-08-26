Усик назвал легендарного бойца ММА, с которым мог бы провести поединок

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик высказался относительно коммерческих поединков.

– Сейчас много разных коммерческих, показательных боев, шоу и все такое. Бои с бойцами ММА… Макгрегор Вас, вроде бы, вызвал на бой. Насколько этот поединок возможен? И ваше отношение вообще к таким боям.

– Мое отношение к таким поединкам совершенно нормальное. Люди зарабатывают, как могут. Просто не надо на этом устраивать какую-то вакханалию, обзывать друг друга какими-то словами, когда смотрят дети. Не должно быть грязи, такой конкретной грязи, которая немножко несет какую-то не такую ценность людям. А то, что они боксируют, то, что они организовываются, и то, что люди приходят и платят, – их же никто не заставляет идти и платить за это, правильно? А люди таким образом зарабатывают. Есть спрос – есть предложение.

– Вы бы вышли с кем-то?

– Ну, зачем мне это? То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором – это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, прорекламируем свою страну и все то, что мы хотим.

Ранее Александр Усик рассказал, почему решил отказаться от титула IBF.

sport.ua