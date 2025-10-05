Кривбасс – Кудровка: прогноз и где смотреть матч УПЛ

В воскресенье, 5 октября 2025 года, в 13:00 по киевскому времени, в Кривом Роге пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги сезона 2025/2026, в котором встретятся «Кривбасс» и «Кудровка». Обе команды подошли к поединку в неплохой форме, поэтому игра обещает быть напряжённой и интересной. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Матч «Кривбасс» – «Кудровка» можно будет посмотреть на телеканале УПЛ ТВ. Трансляцию на территории Украины обеспечивают MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV, а также большинство кабельных и IPTV-провайдеров.

Кривбасс

В прошлом туре криворожцы впервые в этом сезоне сыграли вничью — против ЛНЗ. Для команды Патрика ван Леувена это стал первый ничейный результат в нынешнем розыгрыше УПЛ. Несмотря на то, что «Кривбасс» не смог добыть три очка, итог можно считать справедливым: большую часть встречи команда была вынуждена обороняться.

После трёх подряд выездных матчей (с ЛНЗ, «Эпицентром» и «Черниговом» в Кубке Украины) «Кривбасс» возвращается домой. Для команды это шанс реабилитироваться перед своими болельщиками после домашнего поражения от «Полесья». Есть и позитивные моменты: капитан Максим Задерака провёл 200-й матч в УПЛ, а Егор Твердохлеб забил свой 25-й гол в чемпионате.

В игре против «Кудровки» криворожцы не имеют права на ошибку, если хотят остаться в верхней части таблицы и бороться за еврокубковые позиции.

Кудровка

Команда Василия Баранова постепенно привыкает к ритму Премьер-лиги и уже начинает переписывать свою историю. В последнем туре «Кудровка» сумела вырвать победу у «Эпицентра», хотя по ходу матча уступала в счёте.

Однако гостевые результаты пока оставляют желать лучшего — во всех трёх выездных поединках команда потерпела поражения. Теперь игроки из Черниговской области постараются прервать эту серию и взять хотя бы одно очко в матче с опытным соперником.

Отдельно стоит отметить Андрея Тотовицкого, который впервые с сезона 2021/2022 отличился забитым мячом — важный сигнал для него самого и для команды, ищущей стабильности.

Статистика встреч

Ранее «Кривбасс» и «Кудровка» между собой не встречались. Это будет их первый очный поединок в рамках УПЛ.

Прогноз

Ожидается равная и напряжённая игра, где обе команды нацелены на результат. «Кудровка» будет стараться доказать, что её присутствие в элите не случайно, но «Кривбасс» обладает большим опытом и поддержкой домашних трибун. Наш прогноз — победа «Кривбасса».

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Кемкин, Бекавац, Виливальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоса, Твердохлеб, Задерака, Ндомбази, Парако

«Кудровка»: Лепка, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Морозко, Сторчоус, Тотовицкий, Козак, Легостаев

