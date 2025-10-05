ОФИЦИЛЬНО. Подтвержден новый турнир для сборных. Украина сыграет

IIHF

Международная федерация хоккея официально подтвердила создание турнира Европейский Кубок Наций. Он заменит контрольные матчи перед чемпионатом мира.

В турнире примут участие сборные Украины, Германии, Словакии, Латвии, Дании, Норвегии, Австрии, Венгрии, Польши, Франции, Словении, Великобритании, Италии, Нидерландов, Литвы, Эстонии, Испании и Румынии.

IIHF официально не опубликовала группы, календарь и регламент, но ранее в СМИ уже сообщали подробности.

Сборная Украины сыграет в три окна.

Ноябрь 2025 года

Группа 4: Румыния, Украина, Литва

Декабрь 2025 года

Группа 3: Румыния, Украина, Литва, Испания

Февраль 2026 года

Группа 2: Словения, Великобритания, Польша, Украина

В апреле Украина провела контрольные матчи перед стартом ЧМ в Дивизионе 1A. Соперниками будут Италия и еще одна команда, которая определится позже.

