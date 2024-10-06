«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Бобровский сделал 26 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Лос-Анджелеса» в предсезонном матче НХЛ — 4:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Канадский защитник Аарон Экблад оформил ассистентский хет-трик.

Российсский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал одну голевую передачу.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25. В субботу, 5 октября, «Дэвилз» одержали вторую победу над «Сэйбрз» (3:1).

Сезон НХЛ стартовал в Праге. Символическое вбрасывание провел Ягр, атмосфера — супер

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