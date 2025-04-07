Финляндия. Даниил Трахт сделал ассистентский дубль в финале

Даниил Трахт близок к чемпионству с «Лукко»

Нападающий Даниил Трахт в шаге от чемпионства с молодежной командой «Лукко» в престижной финской лиге U20 SM-sarja. Во второй игре финала плей-офф команда украинца обыграла в гостях «Киекко-Эспоо» (3:2) и повела в серии до трех побед: 2–0.

Наш легионер отыграл весь матч во второй пятерке, записал в актив две передачи во втором и третьем голах «Лукко» U20 и завершил поединок с показателем полезности – «-1».

В нынешнем плей-офф 22-летний Трахт набрал – 5 (1+4) очков в 8 играх за молодежку «Лукко». Также Даниил отыграл один поединок в плей-офф за взрослую команду из Раумы.

Напомним, что Трахт получил вызов в национальную сборную Украины на предстоящий чемпионат мира в дивизион 1A в Румынии.

sport.ua