Норрис вручил приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов

В субботу вечером Ландо Норрис был на лондонском стадионе «Уэмбли» и стал свидетелем того, как мадридский «Реал» со счётом 2:0 одержал победу над немецким футбольным клубом «Боруссия», в 15-й раз став победителем Лиги чемпионов.

Впрочем, британский гонщик McLaren был там не только в качестве болельщика – ему также была доверена почётная обязанность вручить специальный приз лучшему игроку матча. После завершения игры Дани Карвахаль, защитник «Реала», принял из рук Ландо символический мяч.

Дело в том, что этот приз учреждён брендом PlayStation, а Норрис с прошлого года с ним официально сотрудничает.

Разумеется, момент встречи двух звёзд, выступающих в разных видах спорта, запечатлели многочисленные фотографы, и можно ожидать, что в дни гоночного уик-энда в Монреале Норрису предстоит отвечать не только на вопросы о Формуле 1 и самом успешном сезоне в его карьере, но и о футболе.

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