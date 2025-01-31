Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко – Тайсон Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о сотрудничестве с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

«У нас было очень плодотворное сотрудничество. Это было хорошо для нас, и это сработало. Мы можем вспомнить много замечательных моментов. Даже когда Тайсон победил Владимира Кличко, это произошло благодаря мне, потому что я сделал ему финальный элиминатор против Дерека Чисоры, который имел 6-7 боев против боксеров из топ-10. Честно говоря, я думал, что Дерек победит его, однако он не выиграл тогда ни одной секунды боя против Тайсона», – сказал Уоррен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua