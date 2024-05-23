Экс-чемпион мира оценил скандальное решение судьи прервать бой Усик – Фьюри

Рикки Хаттон

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Александр Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона от нокаута. Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113.

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон, считавший Тайсона фаворитом, прокомментировал спорное решение рефери в 9-м раунде:

— В девятом раунде был настоящий шторм. Он [Тайсон Фьюри] показал свою выдержку, характер. Некоторые люди говорят, что бой должен был быть остановлен. Что вы скажете?

— Если бы рефери остановил… Ведь Тайсона держали только канаты. Он отпружинил от одних канатов, потом от других, потом от третьих. И как только он отталкивался, он принимал удары. Меня не удивило, что рефери вмешался. Это был отличный бой. Я пересмотрел его уже несколько раз, пытался увидеть, всё ли верно. Да, Усик сделал достаточно для победы. Оба бойца показали отличные вещи, выступили действительно хорошо. Это был отличный поединок, великое событие, – сказал Хаттон.

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