Гасперини: Важно не только то, что мы выиграли. Важно то, как мы выиграли

Комментарий главного тренера Аталанты

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Лукман не должен был играть со старта, но тренерский талант Гасперини сыграл важнейшую роль. Именно Лукман забил все три гола. Главный тренер "Аталанты" после победы в финале Лиги Европы дал комментарий, слова тренера:

"Мы часто играем с трезубцем, были все условия для этого, мы должны были играть на победу в финале. Нам нужно было атаковать, недостаточно было просто защищаться. Мы знаем, что эти команды хорошо атакуют, но не очень хорошо, когда вы заставляете их защищаться. Все были чрезвычайными, — продолжает Гасп.

"То, как мы это сделали, было самым важным, мы заслужили это без тени сомнения против такой сильной команды. Победа в Лиге Европы — это чрезвычайное достижение".

"Я не понимаю этого и не думаю, что сейчас я стал лучше, чем был сегодня днем. Ювентус выиграл Кубок Италии, Интер выиграл Скудетто, но Болонья выиграла Лигу чемпионов, Лечче выиграл, достигнув безопасности в Серии А", — заверил тренер.

Напомним, что "Аталанта" занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

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