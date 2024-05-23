Именитый тренер признался, обошел ли Усик Кроуфорда и Иноуэ в рейтинге P4P

Андре Розье

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Именитый американский тренер Андре Розье высказался о том, что новоиспеченный абсолютный чемпион мира Александр Усик обошел в рейтинге P4P Теренса Кроуфорда и Наоя Иноуэ:

— Куда вы поставите Усика в сегодняшний список P4P? Обошёл ли он Теренса Кроуфорда и Наою Иноуэ?

— Никто не выше Теренса Кроуфорда. Я знаю, что он не был слишком активен, но Теренс просто невероятно особенный. Я не могу поставить кого-либо выше Теренса, разве что он оступится в следующем бою, в чём я очень сильно сомневаюсь. Он будет на возможном пути, чтобы стать абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях, и это будет монументально, – сказал Розье.

Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться

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