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Футбол

Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

2:0

Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Италия покидает ЕВРО — Швейцария спокойно проходит в четвертьфинал (2:0).

    Читайте такжеЕвро-2024. Швейцария — Италия 2:0. Такой чемпион нам не нужен

    Невероятно слабая игра от "Скуадры Адзурры". Никакого сопротивления и минимум идей от команды Спаллетти. В то же время Швейцария доминировала все 90 минут в стиле "Манчестер Сити" и теперь шагает в 1/4-ю благодаря двум голам — одному комбинационному и второму очень красивому.

    "Нати" в следующей стадии ЕВРО сыграют с победителем пары Англия — Словакия.

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

    Эмменталь таки лучше моцареллы. Самые яркие фото с матча 1/8 финала ЕВРО между Швейцарией и Италией

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