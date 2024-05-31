Следить
Футбол

Анчелотти считает, что уход Хави из Барселоны — лучшее решение для обеих сторон

Карло высказался относительно ухода Хави из Барселоны

Анчелотти считает, что уход Хави из Барселоны - лучшее решение для обеих сторон

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Недавно Хави Эрнандес покинул пост главного тренера "Барселоны".

    Карло Анчелотти, наставник мадридского "Реала", высказался по этому поводу:

    "Это часть работы тренера. Я думаю, что Хави немного обеспокоен тем, что произошло, потому что это первый раз, когда его увольняют, но я уверен, что со временем он поймет, что это часть нашей работы.

    Читайте такжеБоруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024

    Когда клуб и тренер не в лучших отношениях, надо попрощаться. Я знаю, о чем говорю, поскольку это случалось со мной много раз: "Наполи", "Бавария", "Челси". Лучше расстаться, и я думаю, что это будет хорошо для Хави и, возможно, для "Барселоны".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis