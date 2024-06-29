Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

26 июня было официально объявлено об организации боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Бой пройдет 21 сентября, а на кону будет стоять титул IBF, который недавно освободил Александр Усик.

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился прогнозом своего клиента Тайсон Фьюри на этот бой.

«Я разговаривал с Тайсоном сегодня утром… Он сказал то же, что и я, относительно шансов Дэниеля. Он думает, что Дюбуа победит Джошуа, и будет ждать бой за титул абсолютного чемпиона в следующем году», – сказал Уорен.

Фьюри ждет реванш с Александром Усиком, который состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

sport.ua