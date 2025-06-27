Майорка. Муте будет бороться за свой дебютный титул в финале против Грикспора

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP в Испании



Майорка, Испания • 22-28 июня • трава • €622,850

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Корентен Муте (Франция) – Алекс Микельсен (США, 3) 6:4, 7:6(3)

Таллон Грикспор (Нидерланды, 4) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) 6:4, 6:4

Корентен Муте во второй раз в карьере вышел в финал на турнире ATP. Свой дебютный решающий матч француз провел в январе 2020 года в Дохе.

Таллон Грикспор проведет пятый финал на уровне Тура, в том числе второй на траве. Два года назад он выиграл титул в Хертогенбосе. Завтра нидерландец будет бороться за третий титул.

Муте и Грикспор ранее играли друг против друга, и в двух противостояниях сильнее был представитель Нидерландов.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua